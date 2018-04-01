Руки розкажуть про вас усе

По руках, як по книзі, можна довідатися не тільки про минуле і майбутнє людини, його захоплення і характер, але й про стан здоров`я - треба тільки уважно до них придивитися.

Червоні долоні свідчать про токсичне ураження печінки: можливий гепатит або гепатоз, мармуровий малюнок на долонях - про порушення у вегетативній нервовій системі.

Якщо шкіра долонь набуває жовтуватого відтінку, напевно є зміни в печінці або жовчному міхурі (гепатит, жовчнокам`яна хвороба, порушення в жовчних шляхах, холангіт, холецистит).

Коричневі плями з тильного боку кисті свідчать не тільки про вік (порушення в пігментному фарбуванні шкіри характерні в основному для людей похилого віку), але й означають, що у вас є проблеми з жовчним міхуром.

Якщо шкіра на кисті і особливо на долоні лущиться дрібними пластинками, це може бути свідченням недоліку вітамінів А і D. Якщо ж долоні лущаться великими пластинками, необхідно звернутися до дерматолога: на руках оселився грибок.

Температура рук - барометр стану

Холодні руки - ознака порушення периферичного кровообігу, організму бракує нікотинової кислоти. Отже, потрібно подбати про те, щоб поповнити її запас за допомогою вітамінних препаратів або додати в раціон продукти, що містять цю кислоту: молочні продукти, м`ясо, рибу, гриби, гречку, квасолю, капусту.

Якщо долоні, навпаки, горять, печінка не справляється з інтоксикацією, спричиненою отруєнням ліками, алкоголем, хімічними речовинами. Лікарі називають їх печінковими.

Синдром "повзання мурашок" по долоні свідчить про те, що в людини проблеми з ендокринною системою.

Вологі руки вказують на ендокринні порушення - можливо, на гіперфункцію щитоподібної залози. А сухість і блідість шкіри на долонях - на гіпофункцію залози (гипотиреоз).

Плями на кінчиках пальців можуть свідчити про проблеми зі здоров`ям

Якщо в людини часто німіють мізинці, її варто звернутися до кардіолога - це пов`язано із серцево-судинною системою. А оніміння інших пальців свідчить про слабість дихальної системи.

Якщо на шкірі кінцевих фаланг пальців з`явилися глибокі поздовжні складки, схожі на зморшки, варто звернути увагу на ендокринну систему - можливо, у вас гіпотиреоз або цукровий діабет.

Якщо кінчики пальців набули пурпурового кольору, треба перевірити систему травлення, темно-червоного або навіть лілового - варто звернути увагу на нирки й печінку. Плями на буграх Венери (так хіроманти називають підвищення основи великих пальців) - можлива ознака того, що не все в порядку зі статевими органами.

Свербіж бічної поверхні вказівного пальця правої руки свідчить про проблеми в діяльності товстої кишки. Шорсткість шкіри на тильній поверхні вказівного пальця нерідко вказує на негаразди з жовчним міхуром.

Хрускіт у суглобах - ознака дефіциту кальцію Чимало цікавих висновків можна зробити, звернувши увагу на стан суглобів. Надто гнучкі суглоби (як і, навпаки, ті що зовсім не згинаються) при загальному зниженому тонусі м`язів пальців означають порушення в діяльності печінки і жовчного міхура.

Хрускіт у суглобах кистей свідчить про нестачу кальцію в організмі. Неправильної форми хворобливі суглоби пальців - ознака артрозу. Найчастіше такі зміни виникають у людей, що страждають на подагру.

Якщо суглоби почали болісно опухати й набрякати, з`явилося почервоніння, потрібно терміново звернутися до лікаря - це явний прояв поліартриту. А біль між другою і третьою фалангами безіменного та вказівного пальців попереджує про швидкий прояв серйозної недуги в колінних суглобах.

За формою руки можна виявити майбутні недуги

Здавна помічено: що ширша долоня, то міцніше здоров`я. Однак люди з широкими долонями і короткими пальцями схильні до порушень у системі кровообігу, насамперед до підвищення артеріального тиску.

Вузькі долоні з тонкими довгими пальцями й блідою шкірою, зазвичай, бувають у людей з тонкою нервовою організацією, що чутливо реагують на різкі перепади температури або атмосферного тиску, зміну годинних поясів, різкі звуки, емоційні перевантаження.

У власників маленьких кистей занадто сприйнятлива вегетативна нервова система: їх "фірмові" захворювання - бронхіальна астма, запалення прямої кишки, гіпотонія.

Люди з м`ясистими долонями найчастіше мають проблеми з кровообігом: у них знижений обмін речовин, можлива гіпофункція щитоподібної залози.

Точка болю свідчить про порушення в конкретному органі Відповідно до китайської медицини, точка в самому центрі долоні вважається енергетичним центром усього організму. Якщо в разі різкого натискання на неї великим пальцем іншої руки, відчувається пронизливий біль, - це означає про наявність серйозних проблем зі здоров`ям і свідчить про необхідність зайнятися своїм самопочуттям.

Болючість, що з`являється у разі стискання великим пальцем однієї руки місця біля основи великого пальця іншої з тильного боку кисті, а вказівним - з боку долоні, свідчить про порушення з боку серця: швидше за все це початок ішемічної хвороби.

На патологію в сечостатевій системі вкаже нестерпний біль у разі стискання горбка між середнім і безіменними пальцями. Якщо провести уявну лінію від точки між мізинцем і безіменними пальцями до зап`ястя, то нижня третина цієї лінії на долоні (від зап`ястя) відповідає зоні печінки й жовчного міхура: біль, що з`явився у разі натискання, означає, що є порушення в діяльності цих органів.