Нахиляючись вліво - ми часто применшуємо сказане

Виявляється, якщо ми нахиляємося вліво, то схильні все недооцінювати і зменшувати. Такий цікавий результат отримали дослідники з Університету імені Еразма Роттердамського, — повідомляє NewScientist з посиланням на журнал Psychological Science.

У експерименті взяли участь більше тридцяти добровольців. Кожний з них повинен був відповісти на питання, балансуючи на ігровій дошці від приставки Wii. Завдяки вищеназваній поверхні учені могли контролювати положення тіла випробовуваних в просторі. Учених цікавило, як залежно від нахилу тіла міняється мислення людини.

Оскільки питання були достатньо складними, то учасники називали приблизну відповідь. З`ясувалося, що коли дошку непомітно для випробовуваних нахиляли управо, і людина при цьому інстинктивно відхилялася вліво, оцінка виходила заниженою.

Дослідники висунули таку гіпотезу, що всьому провиною наша звичка читати зліва направо, коли менша кількість знаків розташовується зліва.

Оскільки в експерименті не брали участь добровольці, для яких звичайним є читання справа наліво, гіпотеза, а також дослідження складно вважати завершеним.

scienceblog.ru