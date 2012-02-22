Затвердо положення про Центр екстреної меддопомоги

Кабінет міністрів України затвердив Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відповідна постанова була схвалена на засіданні уряду 8 лютого 2012 року, повідомляє сьогодні Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Примірне положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф схвалено відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”.

Як зазначається в Примірному положенні, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є закладом охорони здоров’я, що забезпечує на території відповідно Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей і м. Києва організацію та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які перебувають у невідкладних станах, у повсякденних умовах, особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Основними завданнями Центру є організація та надання екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим на догоспітальному етапі; надання виїзної консультативної медичної допомоги; організація медико-санітарного забезпечення масових заходів та заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона; взаємодія з аварійно-рятувальними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; організація та здійснення транспортування пацієнтів і постраждалих, які потребують медичного супроводження, а також медичної евакуації постраждалих під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.