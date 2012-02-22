В Україні народжуваність торік зросла на 1%

В Україні минулого року офіційно було зареєстровано майже на 1% більше новонароджених дітей, ніж у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила начальник відділу нормативно-правового та методичного забезпечення діяльності органів реєстрації актів цивільного стану Департаменту у справах цивільного стану громадян Ольга ПОЧЕКІНА.

Вона повідомила, що у 2011 році органами державної реєстрації актів цивільного стану загалом по Україні було складено 1 млн. 607 тис. 808 актових записів цивільного стану. О.ПОЧЕКІНА відзначила, що цей показник на 41 тис. 96 актових записів менший, ніж у 2010 році.

Водночас кількість державних реєстрацій народження у 2011 році становить 505 тис. 754. Цей показник майже на 1% більший за аналогічний у 2010 році.

О.ПОЧЕКІНА зазначила, що наразі більша народжуваність спостерігається у західних регіонах України. Експерт відзначила регіони, де у 2011 році державна реєстрація народження перевищила реєстрацію смерті: Закарпатська область – 21%, Рівненська – 20%, м. Київ – 16%, Волинська – 5,8%, Чернівецька – на 1,4%.

Актових записів про смерть минулого року було складено 664 тис. 589, що на 4,8% менше, ніж у 2010 році. При цьому О.ПОЧЕКІНА відзначила, що показник кількості державних реєстрацій смерті зменшився в усіх регіонах України. «На жаль, на сьогоднішній день в цілому по Україні показник кількості реєстрації смертей ще перевищує кількісні показники реєстрації народження», - констатувала вона.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Мін’юст відзначав позитивну тенденцію до зниження кількості зареєстрованих смертей в Україні. Зокрема, протягом 2010 року в Україні було зареєстровано майже на 2% менше смертей, ніж у 2009 році.

Також протягом 2010 року у переважній більшості регіонів продовжилася тенденція до переважання народжуваності над смертністю. Зокрема, у Закарпатській області – на 19%, Волинській - майже на 4%, у Києві – майже на 12%. При цьому Закарпаття залишається постійним багаторічним лідером в Україні щодо зростання співвідношення новонароджених до померлих на користь народжених.

За даними на 1 грудня 2011 року, населення України становило 45 млн. 644 тис. 419 жителів.