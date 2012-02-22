Як українці називали своїх дітей у 2011 році

У 2011 році серед імен, якими українці називали своїх дітей, були Амфілохій та Весна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила начальник відділу правової допомоги Департаменту у справах цивільного стану громадян Укрдержреєстру Олена ЗАВГОРОДНЯ.

Вона зауважила, що у 2011 році, як і в попередні кілька років, найпоширенішими іменами для хлопчиків були Денис, Дмитро, Максим, Артем, Богдан, Назар, Данило та Роман.

Також популярними вже кілька років є жіночі імена Анастасія, Дарина (Дар’я), Аліна, Ангеліна, Софія, Христина та Марія.

О.ЗАВГОРОДНЯ відзначила деякі рідковживані імена, якими у 2011 році українці називали дітей: Яромир, Радомир, Злат, Платон, Нестор, Климентій, Серафим, Аристарх, Спартак, Христофор, Майкл, Леонардо да Вінчі, Алітрохан, Принц та інші.

Серед рідковживаних жіночих імен у 2011 році було зареєстровано Глафіру, Соломію, Асію, Жасмін, Алсу, Мадонну, Ауріку, Тіну, Камілу, Ізумруду, Йордану, Розу, Принцесу, Золушку, Березу, Радість, Шехерезаду, Грацію, Росіяну, Квітку та Калину.

Водночас О.ЗАВГОРОДНЯ відзначила, що єдиним обмеженням при реєстрації є лише вимога давати дитині не більш ніж два імені. Усе інше залежить лише від бажання батьків. При цьому якщо вони не можуть дійти згоди у виборі імені, в цю справу втручаються органи опіки, які оберуть для дитини кращий варіант імені.

Як повідомляв УНІАН, найпопулярнішими іменами в Україні у 2010 році були Олександр, Анастасія та Софія.