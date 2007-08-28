Китай заборонить рекламу сигарет

Китай, найбільший у світі виробник та споживач сигарет, заборонить рекламу тютюнової продукції до 2011 року.

Китайці - найактивніші курці у світі. Ринок, обсяг якого перевищує 300 мільйонів споживачів, продовжує зростати, залучаючи виробників сигарет та перебуваючи у центрі уваги міжнародних організацій з охорони здоров’я.

"Китай повинен серйозно підійти до питання про рекламу сигарет", - цитує Beijing News слова Сюй Гуйхуа, голови Китайської асоціації з контролю за вживанням тютюну.

"Китай спізнився з початком контролю за використання тютюну, і найбільша проблема - це недолік державних правових норм, щоб заборонити паління".

У Китаї заборонене куріння у громадському транспорті, але все ще дозволено курити в багатьох громадських місцях, наприклад, ресторанах. Можна побачити людей, які курять, навіть у лікарнях.

Китаю необхідно подолати куріння, або ця звичка вб’є 2,2 мільйони китайців до 2020 року, повідомила у травні Всесвітня організація охорони здоров’я.

Китайські сигарети - одні з найдешевших у світі. Пачка може коштувати не більше $0,08.

Представник китайської державної тютюнової монополії попередив на початку 2007 року, що куріння настільки поширене в Китаї, що спроби обмежити його можуть порушити соціальну стабільність.

Раніше служба Gallup провела опитування серед повнолітніх жителів декількох десятків держав на всіх континентах і з’ясувала, у яких країнах світу курять найбільше.

Виявилося, що найбільша кількість курців проживає на Кубі - 40% кубинців курили на момент проведення даного дослідження.

У Росії, Білорусі, Кувейті, Чилі та Бангладеш курять 37% населення. В Естонії, Латвії, Азербайджані та Індонезії курців трохи менше - 36%. У Казахстані їх нараховується 35%, у Литві - 34%, в Аргентині та Китаї - по 33%, в Україні та В’єтнамі - по 32%.

Експерти зазначають, що до числа найбільш курящих країн також належать Кіпр, Мавританія та Словаччина (по 31%), ПАР і Бурунді (по 30%).

А от у США курять лише 24% американців - це рекордно низький рівень. Також низькі показники й у Нігерії - курять лише 6% опитаних. До числа держав, більшість жителів яких не піддані цій шкідливій звичці, також належать Сальвадор та Гана (по 8% курців) і Афганістан з Ефіопією (по 9%).

http://reuters.