Зони добра і зла у вашому домі

Чому в одних помешканнях ви почуваєте себе затишно і нікуди не хочете йти звідти, "я б тут жив", - думаєте ви, а в інших навпаки - щось тисне та гнітить, і ви намагаєтесь якнайшвидше піти з такого дому, а потім ще довго почуваєтеся втомленим та слабким?

У будь-якому помешканні панує своя неповторна енергетика, причому позитивні та негативні зони у своєму житлі створює сама людина. Так улюблений диван, на якому ви звикли відпочивати та розслаблюватися, стає для вас "острівком" благополуччя. А ось куток на кухні, де час від часу трапляються сварки з чоловіком та чується ваше постійне буркотіння на дітей, раковина, завжди повна немитого посуду, миска у ванній, куди тижнями складається брудна білизна, чи поличка у передпокої з горою нечищеного взуття - усі ці зони утворюють навколо себе зони зла. Як ви ставитеся до свого помешкання, так воно ставиться до вас.

Виявити "добрі" та "погані" зони нескладно. Там, де енергетика позитивна, розлита вода висихає повільніше, довго не в`януть зрізані квіти, завжди рівно та високо горить полум`я свічки.

У місцях накопичення негативної енергетики срібна монета, яку кинули на підлогу, дзвенить глухо або майже не дзвенить, там швидше скисає молоко, а вершкове масло тане на очах.

Зробіть усе, щоби не підживлювати негативною енергетикою своє житло. Ніколи не приносьте додому свій поганий настрій, бо прилеглі предмети миттєво вбирають усе це, надто дзеркала. Недарма після смерті людини їх завішують. Дзеркала обов`язково слід мити раз на тиждень.

Другим "нагромаджувачем зла" після дзеркала є подушка. Жінки, не плачте ночами, інакше вона потім кожну ніч буде "ділитися" з вами поганою енергетикою!

На верхньому одязі та взутті ви також приносите негативну інформацію з вулиці. Прийшовши додому, помийте взуття, а пальта, плащі, куртки вішайте у дерев`яну шафу. Дерево не лише затримує негатив, а й підживлює речі позитивною енергетикою.

Ніколи не накопичуйте та не зберігайте тривалий час на антресолях, у кладовках, шафах старі речі: ваше життя стало іншим, а вони тягнуть у минуле. У будинку мають "жити" лише ті предмети, які ви любите, тоді гепатогенних зон буде менше.

Енергетику дому можна міняти. Приміром, шкідливу дію чудово нейтралізує янтар, золота каблучка у шкатулці або срібний свічник.

Хатні рослини також мають вплив на енергоструктуру помешкання. Герань, японський клен, традесканція, мох мають лікувальний ефект. Якщо листки традесканції пожовкли - у домі з`явилося джерело негативу. Найліпше збирає енергетичний бруд герань, вона робить повітря у кімнаті свіжим та ароматним. Фікус допомагає зміцнити сім`ю та сприяє зачаттю.

Однак є небезпечні рослини. Так, модна нині ліана монстера буквально "випиває" людську енергію, переважно вночі.

Крім рослин, чудово коригує енергетику звичайна вода. У сумнівні зони поставте на ніч склянку з водою, а вранці винесіть її за поріг та вихлюпніть так, щоб вода впала на землю тонким шаром, тоді вона швидше випарується.

А втім, якщо у вашому домі панують мир та любов, душі і думки - чистих помислів, жодні злі сили там не виживуть.