Завтра в Україні буде хмарно

23 лютого синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду в Україні.

Як повідомили УНІНА в Українському гідрометцентрі, вночі у східних областях пройде невеликий сніг, вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці у південній частині, центральних та східних областях подекуди туман.

Вітер протягом доби переважатиме західний, 7-12 м/с, у західних, а вдень і в північних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, на заході та півночі від 4° морозу до 1° тепла; вдень 0-5° тепла, на крайньому сході до 3° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 0-3° тепла, вдень 4-7°.

У Києві та області вночі без опадів, вранці та вдень йтиме мокрий сніг з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура в області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла. У м. Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

