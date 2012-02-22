Богатирьову просять відновити легітимне керівництво "Індара"

Трудовий колектив інсулінового заводу «Індар» (ЗАТ «Індар») звернувся до міністра охорони здоров`я Раїси БОГАТИРЬОВОЇ з відкритою заявою, в якій просить міністра невідкладно втрутитися в ситуацію з невиконанням судового рішення про повернення підприємства в державну власність.

Документ підписали понад 100 фахівців – колишніх працівників підприємства, заявив колишній заступник голови правління ЗАТ «Індар» Віктор РОМАНЮК сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Люди, які захопили підприємство, перебувають там незаконно. Чому вони там досі знаходяться, ніхто не знає, хто їм дозволяє безконтрольно грабувати підприємство поки що незрозуміло, і чому ситуація не контролюється ні з боку МОЗ, ні з боку ДАК «Укрмедпром», які безпосередньо керують державним пакетом акцій, поки що немає відповіді», - зазначив В.РОМАНЮК.

Він звернув увагу на те, що Євген КОНОНЕНКО і Світлана ГРАБАРЧУК, які досі здійснюють управління підприємством «Індар», після набуття чинності рішення Київського апеляційного господарського суду від 31 січня 2012 р., нелегітимні, і не можуть представляти «Індар» у відносинах з третіми особами, а їх перебування на підприємстві - це питання до правоохоронних органів.

Колишній заступник голови правління ЗАТ «Індар» з розвитку і зовнішньоекономічної діяльності Людмила БРАТАШОВА повідомила про те, що, з моменту захоплення підприємства в липні 2011 р. вказаними представниками белізької компанії, «Індар» не брав участі в цілому ряді тендерів.

Представники трудового колективу зазначили, що ще влітку 2011 р. більша частина ключових працівників була звільнена, інші були змушені піти самі під тиском рейдерів. Так, за словами Л.БРАТАШОВОЇ, у повному складі був звільнений відділ зовнішньоекономічної діяльності. В результаті, «Індар» припинив імпорт високоякісних допоміжних речовин, які раніше використовувалися у виробництві інсуліну, а також пакувальних матеріалів з Європи. Не здійснюються експортні постачання за чинними контрактами, зокрема, до Бразилії. Припинена реєстрація українського інсуліну в тих країнах, де вона велася.

«ЗАТ «Індар» втратив третину внутрішнього ринку і всі зовнішні ринки. Повністю зупинені роботи з реєстрації препаратів інсуліну виробництва «Індар» на зовнішніх ринках, підприємство доведене до банкрутства, сьогодні на підприємстві вже немає ресурсів навіть виплачувати заробітну плату», - повідомляється в заяві колишніх працівників ЗАТ «Індар», обнародуваній на прес-конференції.

Разом з тим, автори документа зазначили, що саме під керівництвом професора Олексія ЛАЗАРЄВА трудовий колектив «більше 12 років відстоював позицію збереження підприємства в державній власності і забезпечення власного виробництва інсулінів у нашій країні, що було гарантом незалежності і стабільності внутрішнього ринку, забезпечувало високий авторитет України в світі».

На підтвердження своїх слів, учені надіслали листи і звернення офіційних органів Бразилії.

«Яскравим прикладом взаємовигідної успішної співпраці України і Бразилії у сфері охорони здоров`я була підписана в 2006 р. угода про співпрацю між інсуліновим заводом «Індар» і державним концерном Fiocruz/Farmanguihos. ЗАТ «Індар» в особі доктора біологічних наук, професора О.ЛАЗАРЄВА, як основного носія «ноу-хау» і технології виробництва рекомбінатного інсуліну, забезпечувало передачу державному концерну Fiocruz/Farmanguihos технології виробництва генно-інженерного людського інсуліну», - зокрема, йдеться в листі ТПП Бразилії від 20 вересня 2011 р., яка просить не допустити зриву міждержавних контрактів зважаючи на останні події зі зміною керівництва підприємства.

За словами Л.БРАТАШОВОЇ, через діяльність рейдерів, у Бразилії не відбулося заплановане ще на вересень узгодження проекту будівництва заводу з виробництва інсуліну, що викликало занепокоєння з боку зарубіжних партнерів.

«Просимо терміново втрутитися в ситуацію з метою збереження унікального підприємства на чолі з професором О.ЛАЗАРЄВИМ і відновити роботу провідного фармацевтичного підприємства України», - йдеться у зверненні до Р.БОГАТИРЬОВОї.

Як повідомлялося, 31 січня 2012 р. Київський апеляційний господарський суд своєю постановою залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення незаконно відчужених акцій ЗАТ «Індар» державі.