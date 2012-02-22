В Україні переглянуть вміст споживчої корзини

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО має намір прискорити вирішення питання про перегляд споживчої корзини. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Остаточної дати поставити не можу, адже в нас тривають дискусії з профспілками, з роботодавцями... Позиція профспілок жорстка..., але з іншого боку, робити популістські заяви не хотілося б», - сказав він.

Нагадаємо, споживча корзина не переглядалася в Україні з 2000 року, тоді як законодавством передбачається її перегляд кожні 5 років.