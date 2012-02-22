Президенту представлять Стратегію захисту прав дитини

Протягом найближчого місяця Міністерство соціальної політики має намір представити Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ Стратегію захисту прав дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, протягом найближчих кількох тижнів відомство проведе консультації з Міносвіти і МОЗ і тоді Стратегія буде представлена Президенту.

«Я думаю, що протягом тижня-другого-третього ми досягнемо спільного бачення. Після цього буде звернення до Президента, щоб він своїм указом затвердив таку програму дій», - сказав С.ТІГІПКО.

Ця програма, зокрема, передбачатиме систему раннього виявлення і реагування на порушення прав дитини, розвиток соціальної допомоги для сімей на рівні суспільства, розробку стандартів надання соціальних послуг сім`ї, а також контроль за їх дотриманням, реформування інтернатів і розробку системи підтримки дітей після досягнення 18 років.

Для введення системи раннього виявлення і реагування на порушення прав дитини необхідно буде розширювати штат соціальних працівників. «Держава має виділити додаткові гроші для того, щоб ми мали інспекторів або соціальних працівників, які працювали б практично з кожною сім`єю. Цих людей ми повинні забезпечити нормальними заробітними платами...», - зазначив С.ТІГІПКО.