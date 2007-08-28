Наука доводить - контрацепція шкідлива для здоров`я

Той факт, що протизаплідні пігулки мають масу побічних ефектів – вже не новина. Але на жаль, більш надійного методу контрацепції поки не існує і лікарі поки не можуть запропонувати альтернативу гормональним контрацептивам. Чергове відкриття тільки доводить шкоду подібних пігулок – виявляється, оральна контрацепція негативно впливає на здоров`я кісток.

За словами доктора Джері Ньєвса з Колумбійського університету, регулярні заняття спортом і вживання великої кількості молочних продуктів сприяє зміцненню кісткового скелета в організмі жінки, тоді як оральна контрацепція і порушення менструального циклу негативно позначаються на здоров`ї скелета.

Дослідницька група провела аналіз впливу способу життя, раціону харчування і фізичного навантаження на стан кісткової системи серед 197 молодих жінок. Результати дослідження показали, що здоровий спосіб життя зміцнює кісткові тканини, тоді як порушення менструального циклу несуть руйнівний ефект. Серед досліджуваної групи 11% жінок вживали препарати контрацепції, що негативно вплинуло на стан кісткової тканини. Такий результат найбільш небезпечний для жінок віком від 18 до 21 року. У крайніх випадках можливі важкі форми порушення кісткової тканини, які навіть можуть призвести до інвалідності.

Утім, шкода від гормональних пігулок не обмежується лише цим недавнім відкриттям. Учені стверджують, що при довготривалому прийомі оральних контрацептивів збільшується ризик раку молочної залози, печінки, також збільшується ризик інфікування хламідіями. У жінок, що палять, і у тих, хто страждає гіпертонією, більш вірогідний інфаркт міокарда та інсульт. У деяких випадках гормональні пігулки здатні підвищувати ризик тромбоутворення і тромбоемболії, можуть викликати підвищення артеріального тиску, також вірогідні проблеми з набором зайвої ваги.

Звичайно, не можна говорити про мінуси, не згадавши плюси. Величезна кількість лікарів наполягає на тому, що шкода від оральних контрацептивів перекривається користю від них же. На думку прихильників гормонів, чим довше жінка вживає протизаплідні пігулки, тим менше у неї ризик розвитку раку яєчників. Прийом упродовж 10 років знижує ризик на 60-80%. Знижується і ризик розвитку кіст яєчників. Ризик раку ендометрія знижується на 50%. Ризик раку прямої і товстої кишки може бути зменшений на 35%. На тлі прийому оральних контрацептивів часто зникають вугрі і себорея, оскільки знижується робота сальних залоз. Зменшується і ризик розвитку залізодефіцитної анемії, оскільки скорочуються крововтрати під час місячних.

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