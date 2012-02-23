Стадії алкоголізму: перевір себе

Алкогольна залежність - прогресуюче захворювання, яке треба лікувати якомога раніше. Воно виникає в результаті систематичного тривалого вживання спиртних напоїв.

Перша стадія. Характеризується посиленням потягу до сп`яніння, стає важко контролювати кількість споживаного алкоголю. Ситуаційний контроль зберігається, людина усвідомлює, коли можна пити, коли не можна.

Друга стадія. Відзначаються збільшені разові і добові дози спиртних напоїв. Людина випиває від 500 мл на добу. У тверезому стані потяг може бути виражений не сильно. Після вживання певної дози спиртного, контроль над вживанням втрачається.

Третя стадія. Часто її позначають як енцефалопатичну стадію. Пов`язано це з виникненням неврологічних ознак алкогольної енцефалопатії. Спостерігається стійке зниження толерантності до алкоголю. Посилюється потяг до алкоголю, як в тверезому стані, так і в сп`янінні.

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