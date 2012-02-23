Дитячу онкологію в Україні фінансують батьки і волонтери

Держава у 2011 році профінансувала лише 30% потреб дитячої онкології у Києва, решту 70% забезпечили батьки та волонтери. Про це заявила головний дитячий онколог м. Києва Ольга МАТЮШОК в ефірі соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною НАЗАРОВОЮ.

У середньому, за словами експерта, лікування одного хворого без хіміотерапії обходиться близько у 20-40 тис. грн.

«Хіміотерапія може бути дуже різною. Є така, що коштує 100 тис. грн., а є така, що й 100 тис. доларів. Дорогі операції більшості сімей взагалі не по кишені», – наголосила О.МАТЮШОК.

За оцінками завідувача відділенням дитячої онкології Національного інституту раку Сергія ПАВЛИКА, його установа забезпечена найбільш дорогими медикаментами першої лінії на 75–80% і на 50–60% - препаратами супроводу, що є «дуже хорошим показником, особливо порівняно з областями».

За інформацією С.ПАВЛИКА, у поліклінічному відділенні Національного інституту раку щороку обстежують близько 3500–3800 дітей з усієї України з підозрою на злоякісні новоутворення. Більша частина дітей, що захворюють вперше, залишається тут на лікування.

«Наше відділення, на жаль, може дозволити собі лікувати тільки таких дітей, адекватне лікування яких не може бути проведене за місцем проживання в областях. На жаль, є області, які не можуть провести лікування навіть середньої інтенсивності. І тому дефіцит місць у нас, звичайно, спостерігається», – наголосив лікар.

Проте, батьки хворих дітей оцінюють стан лікування гематології та онкології в нашій країні як «жахливий». «Дітей рятує не держава, чиїм майбутнім вони є, а відчайдушність лікарів, – сказала мати онкохворої дитини Наталія МЕРЕЖКО. – Проблеми у гематології з усім: з донорами, з кров’ю, з ліками, які мало того, що коштують скажені гроші, а ще й їх неможливо придбати. Високодозову хімію привозять хіба що не контрабандою волонтери з-за кордону, тому що тут просто не пройшов тендер, і цих ліків немає. Тому, як проводять високодозову хімію лікарі, і звідки вони беруть ці ліки, - велика загадка».

Як повідомляв УНІАН, в Україні щороку виявляють рак у близько тисячі дітей до 17 років.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, на кінець 2010 року на обліку в онкологічних диспансерах перебувало 5 тис. 510 дітей (68,2 на 100 тис. дитячого населення 0–17 років). Спеціальне лікування по Україні протягом останніх років отримало близько 80 % онкохворих дітей.

За інформацією МОЗ, дослідження, проведені національним канцер-реєстром, свідчать, що станом на кінець 2010 року показник 5-річного виживання для усіх форм злоякісних новоутворень у дітей становив близько 55,5% (у країнах Євросоюзу та США цей показник – 70%).

У відомстві також поінформували, що у 2011 році МОЗ закупив лікарських засобів і витратних матеріалів для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку на загальну суму 59 млн. грн. (зокрема, «Охматдиту» – на суму 22,7 млн. грн., 38% від загальної суми, передбаченої для лікування дітей всієї країни).

У Державному бюджеті України на 2012 рік на закупівлю лікарських засобів і витратних матеріалів для лікування дітей із онкологічними та онкогематологічними захворюваннями та проведення трансплантації кісткового мозку передбачено 90 млн. грн., що на 50% більше, ніж у 2011 році, наголосили у МОЗ.