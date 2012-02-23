Перинатальний центр у Кіровограді у нормальному стані - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що перинатальний центр у Кіровограді перебуває у нормальному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Житомирській області.

«Недавно Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) відкрив перинатальний центр у Кіровограді. Порадіти б усім разом, що в Кіровограді з`явився новітній медичний центр для допомоги жінкам при пологах і для допомоги дітям, які народилися, скажімо, недоношеними. Порадіти б. Ні, з`являється інформація (хто її поширив?), що центр не готовий, що штукатурка обсипається, що нічого там не готове, стіни розвалюються. Хто з кореспондентів узяв на себе совість за цей бруд? Президент був обурений, мені висловив цю справу», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем`єра, після появи цієї інформації в ЗМІ до цього перинатального центру вирушила віце-прем`єр-міністр - міністр охорони здоров`я Раїса БОГАТИРЬОВА. Їй було поставлено завдання вивчити ситуацію. «Адже Президент не міг обійти всі підвали і горища, але він, як і я, пройшовся там, де його провели», - сказав М.АЗАРОВ. «Отже, це показуха була? А насправді це було не так? Я поставив завдання облазити все – від підвалу до горища», - заявив голова уряду.

Він наголосив, що за наслідками цієї перевірки було з`ясовано, що з 1 березня центр розпочне свою роботу, як це й було заплановано. «Нічого з цього не відповідає дійсності (незадовільний стан перинатального центру – УНІАН). На всю країну цей бруд озвучили. Хто за це повинен відповідати? Ось я прошу вас, засоби масової інформації, ну, озвучте прізвища цих негідників, які на всю країну поширили неправду. І на майбутнє: повинні люди відповідати за свої слова чи не винні? Чи можна у нас все, що завгодно говорити і не відповідати за свої слова?», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого декілька інтернет-видань поширили інформацію про те, що урочисто відкритий 31 січня за участю Президента В.ЯНУКОВИЧА перинатальний центр у Кіровограді закрили до 20 березня. Серед причин закриття з посиланням на анонімних лікарів називалися недоліки ремонту і технічного оснащення центру.

Того ж дня заступник голови Кіровоградською ОДА Андрій НИКОЛАЄНКО заявив, що інформація ЗМІ про центр не відповідає дійсності. За його словами, заклад повноцінно розпочне працювати з цього тижня.

22 лютого віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я Р.БОГАТИРЬОВА підтвердила, що Кіровоградський обласний перинатальний центр повністю готовий до прийому пацієнтів.

Після особистого огляду перинатального відділення на базі обласної лікарні в Кіровограді вона сказала: «Можемо бути упевненими, перебуваючи в цьому центрі, що устаткування працює, воно є найсучаснішим, лікарі пройшли курси підготовки, середній медичний персонал навчений. Сьогодні, за нашими спостереженнями, все готове, щоб це відділення почало працювати в повному обсязі в тому режимі, який передбачено всіма нормативними документами Мінохоронздоров`я».