Рада Європи відзначила зусилля України щодо захисту прав дітей

Заступник Генерального секретаря Ради Європи Мод де БУР-БУКІККІО відзначила успішне головування України в Комітеті міністрів Ради Європи та зусилля нашої держави щодо імплементації стандартів Ради Європи у сфері захисту прав дітей.

Про це йдеться у її листі Уповноваженому Президента України з прав дитини Юрію ПАВЛЕНКУ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

М. де БУР-БУКІККІО звернула увагу на План дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки та підтвердила, що Рада Європи надаватиме належну підтримку реалізації в Україні заходів щодо зміцнення та захисту прав дітей.

У листі відзначається, що ключові пріоритети діяльності Президента України і Ради Європи у сфері захисту прав дітей є спільними. Йдеться, зокрема, про розвиток орієнованої на інтереси дітей системи правосуддя, забезпечення права дитини на сімейне виховання, впровадження якісної реформи інтернатної системи, запровадження європейських підходів до контролю за якістю продуктів та товарів дитячого асортименту, а також активну співпрацю з громадськими організаціями.

Заступник Генсекретаря Ради Європи також акцентувала увагу на діяльності України щодо захисту дітей від насильства з метою визначення формату сприяння Ради Європи в цьому питанні. Зокрема, М. де БУР-БУКІККІО наголосила на необхідності якнайшвидшої ратифікації Конвенції Ради Європи щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

З метою виконання Плану дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки заступник Генерального секретаря Ради Європи підтримала розвиток співпраці між Уповноваженим Президента України з прав дитини та офісом Ради Європи у Києві.