Криміногенна ситуація в Україні залишається складною, але контрольованою.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій ЧЕРНИХ під час сьогоднішньої відео-конференції, що відбулася в Кабінеті Міністрів України.

«Криміногенна ситуація в країні залишається складною, але, саме головне, –контрольованою. Заходи, що вживалися протягом останніх років, дозволили не тільки її стабілізувати, але й на окремих напрямках дали змогу досягти певного покращення», – сказав С.ЧЕРНИХ.

Він зазначив, що головна мета, яку перед собою ставить сьогодні керівництво МВС, – це перетворення відомства у правоохоронну структуру європейського зразка, підвищення й удосконалення стандартів роботи правоохоронців і – найголовніше – зміцнення довіри населення до міліції.

За інформацією УЗГ МВС, перший заступник голови відомства у прямому ефірі відповів на запитання громадян щодо діяльності міністерства по забезпеченню громадського порядку в державі.

Метою відео-конференції було обговорення результатів роботи органів внутрішніх справ на пріоритетних напрямках діяльності відомства. «Зокрема, тих, що стосуються попередження правопорушень і зменшення рівня злочинності в державі. Участь у конференції взяв начальник Головного слідчого управління МВС Василь ФАРИННИК», – йдеться у повідомленні.

До керівників МВС зверталися представники органів виконавчої влади, громадських організацій, ЗМІ та органів внутрішніх справ із чотирьох міст – Дніпропетровська, Одеси, Харкова і Львова, уточнили у відомстві.