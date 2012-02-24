Завтра в Україні дощитиме
14:05, 24 лютого 2012Країна
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Вдень 1-6° тепла
Завтра, 25 лютого, в Україні очікується дощ, місцями з мокрим снігом.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с, в Карпатах місцями 25-30 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.
У Києві та Київській області вночі помірний, вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі по області від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.
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