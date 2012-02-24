Депутати Сухий і Лук’янова хочуть ввести податок на бездітність

Народні депутати Ярослав СУХИЙ (Партія регіонів) і Катерина ЛУК’ЯНОВА ("Наша Україна - Народна самооборона") пропонують Верховній Раді підвищити оподаткування бездітних українців.

Як пише видання «КоммерсантЪ-Україна» (№30 (1520) від 24 лютого 2012 р.), відповідний законопроект депутати зареєстрували в парламенті.

Вони пропонують переглянути ставки податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, підвищене податкове навантаження в розмірі 17% крім доходів, що перевищують 10-разовий розмір мінімальної зарплати, поширюватиметься й на бездітних українців, які досягли 30 років.

"До 30 років людина має право думати, кого вона хоче собі в дружини або чоловіки, є час здобути освіту, зробити кар`єру, створити сім`ю й спробувати народити дитину", – пояснила К.ЛУК’ЯНОВА .

Винятком стануть бездітні інваліди I-III груп. Сім`ї, які виховують одну-дві дитини, платитимуть податки за звичайною ставкою 15%, троє-четверо (за умови, що молодша дитина має досягти трьох років) – 10%, п`ятеро і більше – 5% незалежно від рівня доходів.

"У нас ставка прив`язана до доходу, але ми забуваємо, що сім`я, що має дитину, втрачає в доходах, і держава не компенсує втрати. Виплати при народженні – добре, але є дитсадок, школа, вища освіта", – сказала депутат.

Таким чином, зазначає видання, автори поправок фактично пропонують повернутися до системи податку на неодружених, самотніх і бездітних громадян, що застосовувалася впродовж більше 50 років до розпаду СРСР. У європейській практиці таких норм немає. А в Україні поки діє податкова соціальна пільга для багатодітних сімей, що поширюється на громадян із доходом нижче 1,4 мінімальної зарплати (1,5 тис. грн). У 2012 році розмір такої пільги на кожну дитину становить 80,48 грн. У законопроекті зазначається, що пільги не поширюватимуться на громадян, позбавлених батьківських прав, які відмовляються від сплати аліментів. У поправках нічого не сказано про сім`ї, які за станом здоров`я не можуть мати дітей. За словами К.ЛУК’ЯНОВОЇ, ухвалення норм стимулюватиме народжуваність, оскільки за два роки населення України зменшилося на 365,2 тис. осіб. Додаткові надходження до бюджету можуть становити до 800 млн. грн. за рахунок збільшення ставки для бездітних, що покриє зниження навантаження на сім`ї з дітьми.

Співрозмовник "Коммерсанта" в Державній податковій службі (ДПС) назвав запропоновані зміни дурістю: "Краще б за норму приймали, як зарплати з тіні вивести. Крім того, ніхто ж не знає, з якої причини людина не має дітей".

Член парламентського комітету з питань бюджету Владимир БОНДАРЕНКО ("БЮТ-Батьківщина") нарікає на те, що в Україні скоротилася кількість дитячих кухонь і дитсадків. На його думку, допомогу батькам потрібно надавати не податками, а створенням інфраструктури.

На думку голови комітету з питань соціальної політики та праці Василя ХАРИ (Партія регіонів), перш за все в країні потрібно створити умови для збільшення народжуваності – достатня кількість робочих місць, адекватне зростання зарплат, умови для виховання й освіти дітей. "Коли всі умови будуть, а люди дурня валятимуть, тоді їх можна штрафувати або стимулювати", – вважає депутат.