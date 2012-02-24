Стало відомо, чому вчора у Києві зупинилося метро

Перебої у графіку руху потягів на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії Київського метрополітену 23 лютого сталися через бруд і сіль на дорогах внаслідок танення снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив головний ревізор з безпеки руху поїздів КП «Київський метрополітен» Валерій МЕЛЕЩЕНКО.

Він пояснив, що у зв’язку з потеплінням і таненням снігу бруд та сіль, якою посипали дороги, через вітер та рух машин біля відкритої ділянки метро потрапили на ділянку метрополітену. Відповідно, зникла напруга на вузлі контактної рейки, тому на окремій ділянці рух потягів був неможливий.

За інформацією В.МЕЛЕЩЕНКА, вагонів із пасажирами у цей час на аварійній ділянці не було.

Він нагадав, що схожа ситуація на Сирецько-Печерській лінії Київського метрополітену вже траплялася 7 років тому.

У свою чергу в прес-службі КМДА з посиланням на інформацію КП «Київський метрополітен» з приводу цієї ситуації інформують, що о 12.11 на перегоні між станціями «Славутич» та «Видубичі» на одній із колій сталося зняття напруги 825 В із контактної рейки від системи захисту.

«Така ситуація виникла в результаті танення снігу та льоду на проїжджій частині Південного мосту, що насичені солями, частки яких піднімаються в повітря при русі автомобільного транспорту, особливо вантажного», - зазначається в повідомленні.

Як зазначають у прес-службі, спроби енергодиспетчера подати напругу резервними схемами управління не дали позитивного результату. Невідкладно на дільницю були направлені спеціальні бригади для пошуку та усунення несправності. Оскільки перегін між станціями «Видубичі» та «Славутич» має довжину більше 4-х кілометрів, огляд всіх вузлів кріплення контактної рейки та кабельних ліній зайняв тривалий час.

В результаті огляду було виявлено оплавлений вузол кріплення контактної рейки з руйнуванням ізолятора. Після заміни ізолятора рух поїздів було відновлено.

У метрополітені зазначають, що причиною виходу з ладу кріплення контактної рейки став поверхневий пробій на «землю» ізолятора, на якому осів струмопровідний шар водяного пилу з брудом, насиченого солями.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого о 12.13 виникли проблеми з електропостачанням потягів метро: на перегоні між станціями "Видубичі" і "Славутич" зникла напруга.

У зв`язку з цим було організовано рух потягів між станціями "Сирець" і «Дружба народів», а також "Червоний хутір" - "Осокорки". Окрім того, по одній колії курсували потяги між станціями "Видубичі" і "Славутич".

Рух потягів на Сирецько-Печерській лінії було відновлено о 15.25.

***Київський метрополітен складається з трьох ліній загальною протяжністю 60 км. Метрополітен обслуговують близько 8 тисяч працівників. Щодня послугами столичного метрополітену користуються 1,7 млн. людей.



