Негативні іони - ”вітаміни” повітря

Мабуть, усі помічали, як легко дихається після дощу. У чому ж секрет такої зміни? Все дуже просто. Повітря очищується від пилу й наповнюється негативно зарядженими іонами кисню (аероіонами).

Саме на це на початку минулого століття і звернув увагу професор Олександр Чижевський (1897-1964), який згодом став відомий як автор першого аероіонізатора. Вперше іони повітря були "запропоновані" тваринам 2 січня 1919 року. Вже на кінець року були отримані перші результати: "негативні іони повітря впливають на організм добре, а позитивні, навпаки, шкодять здоров`ю, негативно впливають на ріст, вагу, апетит, поведінку і зовнішній вигляд тварин". Після низки дослідів Чижевський дійшов висновку, що аеронізація може стати суттєвим фактором у розв`язанні проблеми збереження здоров`я і подовження життя людини. Врешті-решт кожне помешкання, де ми проводимо своє життя, можна розглядати як камеру з профільтрованим повітрям, у якому відсутні у необхідній кількості негативні іони.

ІОНІЗАЦІЯ ПРИРОДИ

Кожна місцина на нашій планеті має свій специфічний іонний клімат, який змінюється під впливом як атмосферних явищ, так і діяльності людини. В гірських районах, де багато сонця, підвищена природна радіоактивність (граніти) та чисте повітря, іонний клімат кращий. Негативні іони утворюються також енергією, що вивільняється під час розбризкування води. Позитивний заряд залишається з`єднаним з великою краплею, а негативний - з дрібними частками. Тому поряд з водоспадами чи на березі моря, де хвилі розбиваються об скелі чи хвилерізи, утворюється багато негативних іонів. Подібну "освіжаючу" дію мають і фонтани. Люди інстинктивно збираються відпочивати у місцях інтенсивного розпилення води. Позитивним джерелом негативних іонів є й ліс - переважно хвойний.

Електричне поле Землі є причиною міграції заряджених часток в атмосфері. І якщо позитивні іони притягуються до Землі, то негативні - відштовхуються від неї. Коли відбуваються різкі коливання температури, в атмосфері порушується рівновага іонів: зменшується кількість негативних і зростає - позитивних. Ці перепади відображаються на нашому самопочутті. Одним з чинників, що впливають на іонізацію повітря, є вітер. Біометеорологи стверджують, що у періоди переважання теплих вітрів у людей частіше спостерігається депресивний стан. У цей час зростає кількість серцевих нападів, суїцидів і агресії. У деяких лікарнях на півдні Німеччини навіть заборонили проведення операцій за добу до очікуваних вітрів з гір.

Природна гармонія електричного стану атмосфери зруйнована розвитком цивілізації. Джерелами шкідливих для людини позитивних іонів є різноманітні технологічні процеси, електричні поля мереж високої напруги, викиди в атмосферу промислових токсичних субстанцій, пил і тепло з димарів тощо. Більшість забруднень повітря електризується позитивно, створюючи шкідливі позитивні іони. Покриття землі асфальтом і бетоном призводить до зменшення загальної кількості іонів й псування іонного клімату.

ПОЗИТИВНЕ НЕ ЗАВЖДИ ДОБРЕ

Людина, як і будь-який живий організм, має власну "оболонку" з електричних зарядів відповідної поверхневої щільності. Надлишок позитивно заряджених іонів навколо людини призводить до "розрядки" організму і руйнації його електричної рівноваги. Аероіони проникають в організм крізь шкіру й дихальні шляхи. Вдихання позитивних іонів впродовж 20 хвилин спричинює кашель, головний біль і нежить. Позитивні іони можуть стати причиною неправильного функціонування щитоподібної залози, спричинити депресію, безсоння, тахікардію. Чому так відбувається? Помічено, що у людей, які перебувають в атмосфері позитивних іонів, починається вироблення серотоніну - гормону, що відповідає за функцію нервової системи. Перенасичення серотоніном (його ще називають "гормоном стресів") призводить до нервового виснаження - типової хвороби XXI століття. На думку японських дослідників, позитивні іони є причиною багатьох серцево-судинних та нервових захворювань.

ІОННИЙ КЛІМАТ ПОМЕШКАНЬ

Умови, створені людиною для свого проживання, праці та відпочинку, - далекі від здорового іонного клімату. Люди стають жертвами "отруєння" позитивними іонами: мешканці великих міст не задумуються про свої майбутні хвороби. Ситуація ще більше погіршується у помешканнях з центральним опаленням, нагромадженням електроприладів та побутової техніки, які руйнують іонну рівновагу. Повітря (особливо в авто), переміщуючись й електризуючись, втрачає майже всі негативні іони й набирає шкідливий надлишок позитивних. Чадний газ також зменшує кількість аероіонів. Нормалізації іонного мікроклімату в авто значною мірою сприяє провітрювання, та, на жаль, не всі водії люблять відкривати вікна під час їзди. У таких випадках найкращий вихід - придбання і встановлення у салоні авто генератора негативних іонів, або простіше - іонізатора.

ПОЗИТИВНЕ ПРО НЕГАТИВНЕ

Інгаляція негативними іонами поліпшує самопочуття, збільшує здатність до концентрації, зменшує больові відчуття після хірургічного втручання й прискорює загоювання ран. Нещодавно були проведені успішні курси лікування негативно іонізованим повітрям алергійних астм і нежиті, підвищеного тиску, запалення легень та головного болю. Дослідження показали, що негативна іонізація зменшує кількість смертельних випадків при народженні дітей, прискорює відновлення сил та енергії матері. Отримані дуже хороші результати лікування дихальних шляхів завдяки розпиленню води у чистому повітрі з одночасною негативною іонізацією. Таку гідроіонізацію рекомендується приймати двічі на день по півгодини. Негативними іонами лікують психоневрози, знімають стреси. А нещодавно лікарі дослідили вплив іонізації повітря на лактацію. Виявилося, що жінки, які не мали змоги годувати груддю, після іонотерапії відновили цю здатність. Під впливом негативних іонів також відновлюється гормональна рівновага в організмі, що, у свою чергу, підвищує спротив хворобам та стресам, усуває стомленість. Доведена також бактеріологічна дія аероіонів: у негативно іонізованому повітрі гине до 78% мікроорганізмів, тоді як за звичайних умов - тільки 23%. Насичене аероіонами повітря діє заспокійливо й підсилює дію хімічних заспокійливих засобів. Можливо, ця інформація спонукає бодай декого з нас поважати мудрість матінки-природи, яка все зробила для того, аби ми жили довго, і до порад якої нам все ніколи прислухатися.

Інна Клименко