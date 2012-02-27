8 березня українці святкуватимуть чотири дні

В Україні Міжнародний жіночий день 8 березня припадає на четвер, у зв’язку з чим його оголошено вихідним.

Згідно з розпорядженням Кабміну №1210-р «Про перенесення робочих днів у 2012 році», яке уряд ухвалив 28 листопада 2011 року, у 2012 році в українців буде чотири вихідних дні на святкування 8 березня.

З метою створення сприятливих умов для святкування 8 березня — Міжнародного жіночого дня — рекомендується керівникам підприємств, установ і організацій (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» Державної казначейської служби та банківських установ) перенести для працівників, яким встановлено п`ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями робочий день з п`ятниці 9 березня — на суботу 3 березня.

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