Сьогодні до 17:00 українців "тероризуватимуть" геомагнітні бурі
13:07, 27 лютого 2012Країна
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Буде неспокійно і вночі
Сьогодні, 27 лютого, з ранку і до 17 годин в Україні спостерігатимуться геомагнітні бурі серднього рівня. А після 17 години їх сила загало ослабне. Про це повідомили в Gismeteo.
У ніч з 27 на 28 лютого, слабкі геомагнітні бурі (3 рівень) будуть відбуватися з 2:00 ночі і до 14 годин. Після чого магнітне поле заспокоїться.
Метеочутливим у цей непростий час варто мати при собі неообходні ліки.
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