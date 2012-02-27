Сьогодні до 17:00 українців "тероризуватимуть" геомагнітні бурі

Сьогодні, 27 лютого, з ранку і до 17 годин в Україні спостерігатимуться геомагнітні бурі серднього рівня. А після 17 години їх сила загало ослабне. Про це повідомили в Gismeteo.

У ніч з 27 на 28 лютого, слабкі геомагнітні бурі (3 рівень) будуть відбуватися з 2:00 ночі і до 14 годин. Після чого магнітне поле заспокоїться.

Метеочутливим у цей непростий час варто мати при собі неообходні ліки.

amn.net.ua