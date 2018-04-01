У Маріуполі лікарі заразили дітей на ВІЛ

Маріупольські лікарі винні в зараженні дітей вірусом ВІЛ. Суд Маріуполя дав новий хід справі 55-річної Ганни Пономарьової, заступника головлікаря станції переливання крові.

У серпні 2005 року проти лікарів уже порушували кримінальну справу. Як з`ясувалося, у донора - медсестри Маріупольської станції переливання крові було виявлено вірус імунодефіциту. До нещастя, вірус виявили надто пізно - заражену плазму встигли влити трьом новонародженим дівчаткам. Після того, як Донецький СНІД-центр підтвердив небезпеку плазми, ВІЛ виявили і у немовлят.

Судові засідання проходили в закритому режимі - минулого року головлікаря станції переливання крові було виправдано. Наразі триває нове слідство. Матері заражених дітей бояться, що їх переслідуватимуть і розповідають про свої трагедії зі страхом, називати прізвища і фотографуватися бояться. "Вже третій рік пішов, а я все не можу оговтатися", - говорить 39-річна мати-одиначка Анжела. Дочка Тетяна - її перша дитина. "Постійно плачу, на нервовому грунті втрачаю зір. Боюся майбутнього. Попереду дитсадок, школа. Якщо дізнаються про діагноз Тані, дивитимуться на неї, як на прокажену". Анжела сподівається на чудове зцілення, читає китайську медицину. Поки її дочка нічим не відрізняється від однолітків. 29-річна Вікторія - єдина з трьох мам, яка виховує дочку з чоловіком. У її дочки Марини вірус розвивається швидше. Дівчинці вже необхідне антивірусне лікування. Третю потерпілу, 34-річну Ганну, чоловік кинув у період вагітності. У її дочки Віолети, окрім ВІЛ, ще і дитячий церебральний параліч. Вона народилася семимісячною. Дівчинці необхідне лікування, але в спеціалізовану лікарню для хворих на ДЦП її не прийняли. Мати говорить, що через ВІЛ.

Матері до останнього не знали про те, що їхні діти інфіковані. Ганна здогадалася про трагедію, коли у медсестри затряслися руки, коли та брала кров у її дочки. Анжела - коли заборонили годувати грудьми. Вікторія дізналася про свою біду по телевізору, з новин.

Співробітники маріупольської станції переливання крові досі наполягають на тому, що вони не порушили інструкцій. Вони просто не змогли передбачати періоду хвороби, коли її не можна виявити, оскільки він триває від 21 дня до півроку. У людини ж з сильною імунною системою - до 5 років. А плазма була необхідна маленьким пацієнтам якнайшвидше.

Лікарі говорять, що такі випадки можуть повторитися - в Україні не вистачає технічних умов для "карантину", який повинні проходити всі продукти, отримані з донорської крові. На станціях переливання крові нема необхідних низькотемпературних холодильних камер, комп`ютерного устаткування і програм для обліку донорів. Та і кількість донорів за останні 10 років зменшилася вдесятеро. До того ж, завіряють медики, жоден тест на ВІЛ не дає стовідсоткової гарантії.

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