Заспокійливі зумовлюють залежність, руйнують печінку і нирки

Той факт, що чимало ліків впливають на психіку, не секрет. Але виявляється, навіть звичайні заспокійливі трави та банальні пігулки можуть негативно вплинути на нашу поведінку і самопочуття, особливо якщо ви за кермом. Про те, чим відрізняються один від одного психотропні препарати і чому потрібно бути обережним, приймаючи їх, розповідає кандидат медичних наук, невролог Віктор КОСС:

- Різні групи психотропних препаратів змінюють нашу поведінку в протилежних напрямах - перезбуджують або пригальмовують, заспокоюють нервову систему.

До першої групи ліків, що стимулюють центральну нервову систему, належать психостимулятори та ноотропи. Вони протипоказані гіпертонікам, особам з психозами, тривожно-фобічним синдромом, істерією.

До другої групи, яка гальмує дію ЦНС, належать нейролептики, антидепресанти, транквілізатори і снодійні. Їх з обережністю сдід вживати водіям громадського транспорту. І не варто захоплюватися самолікуванням.

Ліки і першої, і другої груп протипоказані вагітним і дітям до 3 років. Виняток може визначити тільки лікар в особливих випадках.

Назва

Психостимулятори: ефедрин, кофеїн, нікотин, кодеїн, морфін, кокаїн, адреналін. Безрецептурні, легкі аналоги*: когитум, кофеїн-бензоат, пантогам, елеутерокок, женьшень.

Коли призначають

При астенії (млявості, слабкості, сонливості), затримці мовного і розумового розвитку у дітей, для відновлення функцій центральної нервової системи після черепно-мозкових травм. Також при вегетосудинній дистонії і як підтримувальну терапію на стадії відміни антидепресантів.

Побічна дія

Підвищують артеріальний тиск, викликають залежність, порушують сон.

Як змінюють поведінку

Викликають перезбудження, розгальмування центральної нервової системи, неможливість вчасно зупинитися і подумати.

Назва

Антидепресанти: амітриптілин, доксепін, ліксідол, коаксил, прозак, флуоксетин, триміпрамін. Без рецептів*: піон, пустирник, корінь синюги.

Коли призначають

При депресії ендогенно-екзогенного характеру (як зовнішнього, наприклад, із-за невпевненості в собі, так і внутрішнього - від хвороб), алкоголізмі, наркоманії у стадії абстиненції (втрати віри в себе і занепаді сил), при вираженому больовому синдромі (під час важких травм).

Побічна дія

Завдають удару по печінці і ниркам, при тривалому застосуванні викликають гіпоксію мозку. Можуть спровокувати ішемічну хворобу серця.

Як змінюють поведінку

Порушують зорове сприйняття дійсності (потьмарення або подвоєння) і координацію рухів. Емоційне збудження міняє оцінку дійсності. Викликають психологічну залежність («Тільки з пігулками мені добре»).

Назва

Транквілізатори: канак, мазепам, феназепам, фенобарбітал, еленіум, фенібут, темазепам, діазепам, радодерм тощо. Без рецептів*: афобазол.

Коли призначають

При тривожно-фобічному синдромі, як протисудомну терапію, додаткову терапію больового синдрому. При деяких психічних захворюваннях використовують як протиблювотне в комплексі з нейролептиками.

Побічна дія

При застосуванні понад 6 місяців отруюють печінку і нирки. Викликають головний біль, запаморочення, порушують статеву активність.

Як змінюють поведінку

З`являється сплутана свідомість, порушення концентрації уваги і розумових процесів, сонливість, сповільнюються психічні та рухові реакції. Викликають м`язову слабкість і зниження статевої активності.

Назва

Ноотропи: ноотропил, нобен, нейромедин. Безрецептурні*: пірацетам, гінкго-білоба, танакам.

Коли призначають «Вітаміни» для мозку, що стимулюють його діяльність. При вегетосудинній дистонії, наслідках черепно-мозкових травм, затримці психічного розвитку у дітей, післяінсультних розладах. Як профілактика порушення мозкового кровообігу.

Побічна дія Порушення сну, шкідливо впливають на печінку.

Як змінюють поведінку Виникає емоційне і фізичне перезбудження, гіперактивність і - як наслідок - фізична втома.

Назва

Снодійне: частково транквілізатори, наприклад, феназепам. По рецептах: імован, іводал. Без рецептів*: валеріана, пустирник, піон.

Коли призначають

При порушенні сну, нічній тривозі, панічних розладах, істерії.

Побічні дії

Збільшують навантаження на печінку і нирки, роблять їх уразливими перед токсинами.

Як змінюють поведінку

Провокують сонливість, загальмованість, порушення розумових процесів, пам`яті, уваги. Викликають емоційну холодність.

* Побічні дії виявляються у разі тривалого прийому або передозування. http://www.kp.ru