Сезон народження дитини впливає її здоров`я

У дітей, народжених взимку, значно менше шансів стати короткозорими протягом життя, і кращий зір удалину, ніж у народжених влітку, повідомляється в прес-релізі Тель-Авівського університету.

У дітей, народжених взимку, значно менше шансів стати короткозорими протягом життя, і кращий зір удалину, ніж у народжених влітку, повідомляється в прес-релізі Тель-Авівського університету.

В ході одного з наймасштабніших офтальмологічних досліджень в світі, очолюваного старшим офтальмологом Ізраїльських озброєних сил Йосси Манделом, були вивчені дані про 300 000 ізраїльтян у віці від 16 до 23 років.

Учені намагалися знайти зв`язок між місяцем народження дитини і вірогідністю розвитку у нього короткозорості і отримали вельми переконливі результати. Виявилось, що діти, народжені в червні і липні, на 24% більше схильні до ризику важкої короткозорості, ніж народжені в грудні і січні. За словами дослідників, це стосується дітей будь-якої країни світу.

Таку закономірність можна пояснити віддаленими наслідками дії сонячного світла на дитину на початку його життя, коментує отримані дані Міхаель Бєлкін з Інституту дослідження ока Голдшлегера при Тель-Авівському університеті.

Детальніші дослідження короткозорості у курчат показали, що при тривалій дії світла на організм птаха його очні яблука подовжуються, що призводить до короткозорості. Механізм цього явища пов`язаний з дією мелатоніну. Цей гормон утворюється в шишковидній залозі (епіфізі) - невеликій ділянці головного мозку, відповідального за "внутрішній годинник організму".

До цього були відомі такі функції мелатоніну, як контроль вироблення пігменту меланіну і регуляція циркадних ритмів. Точний механізм виявленого впливу мелатоніну на форму очного яблука поки не з`ясований.

За словами Бєлкіна, еволюційне значення великої частоти короткозорості у народжених літом дітей не піддається осмисленню. Навпаки, до винаходу окулярів короткозорі люди було значно обмеженішими, і, відповідно, мали менше шансів на комфортне існування.

Зате дослідження, 20 років тому проведене Бєлкіним, може обнадіяти короткозорих людей — воно продемонструвало, що інтелект людей з цим захворюванням дещо вищий за середній в популяції. Отже стереотипний образ розумного очкарика має цілком наукове обґрунтування.

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