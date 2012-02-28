МЗС України закликає українців не відвідувати Лівію

Міністерство закордонних справ України вкотре закликає українців не відвідувати Лівію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він звернув увагу, що останнім часом почастішали випадки затримання на території Лівії іноземців, які легально перебувають в цій країні. Зокрема, іноземців звинувачують у найманстві.

За словами О.ДИКУСАРОВА, у зв’язку з цим уряди численних країн, включаючи сусідніх з Лівією, закликають своїх громадян утриматися від поїздок до цієї країни.

«Тому ми вкотре звертаємося до українців: по-перше, не їхати в Лівію, по-друге, тим, хто перебуває в Лівії, усвідомлювати небезпеку, яка є, і залишити цю країну», - наголосив О.ДИКУСАРОВ, додавши, що подібна рекомендація українським громадянам зберігатиметься до повної стабілізації ситуації в Лівії.