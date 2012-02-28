Захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує епідпоріг

В Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічний поріг.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, посилаючись на дані Центру грипу та ГРВІ Центральної СЕС, за восьмий тиждень 2012 року на грип та ГРВІ в країні захворіло 177 тис. 783 особи, із них госпіталізовано 6 тис. 301 особу (3,5% - від загальної кількості хворих), серед госпіталізованих 74,3% - діти, летальних випадків не зареєстровано.

Серед дитячого населення зареєстровано 107 тис. 080 випадків захворювань на грип та ГРВІ (60,3% від загальної кількості), інтенсивний показник становить 132,5 на 10 тисяч дітей (на 11,9% більше, ніж за минулий тиждень), інформують у МОЗ. Показник захворюваності дорівнює 38,8 випадків на 10 тис. населення - на 5,4% більше, ніж за минулий тиждень.

Загалом епідемічна ситуація щодо грипу та ГРВІ відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, підкреслюють у відомстві.

У МОЗ також наголошують, що за восьмий тиждень 2012 р. вакциновано від грипу 776 осіб, що на 17,4% менше, ніж минулого тижня. Загальна кількість вакцинованих проти грипу за епідсезон становить 396 тис. 344, або 0,87% від загальної кількості населення України.