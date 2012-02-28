За останню добу зареєстровано 62 випадки захворювання на кір

14:00, 28 лютого 2012
Країна
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За останню добу в Україні зареєстровано 62 випадки захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, загалом з початку 2012 року (станом на 27 лютого) у країні зареєстровано 3956 випадків захворювання на кір, найбільша кількість - у західних регіонах.

У відомстві підкреслюють, що Держсанепідслужбою України запроваджено щоденний моніторинг захворюваності на кір та оперативне інформування щодо тимчасового призупинення та відновлення навчального процесу.

У регіонах, де фіксується підвищення рівня захворюваності на кір, обмежено виїзди дітей на екскурсії та змагання, проведення масових заходів, а в організованих колективах обмежено прийом нових учнів, які не щеплені, не хворіли або не мають відомостей про проведену імунізацію проти кору, наголошують у МОЗ.

Відомство інформує, що у всіх регіонах, з метою запобігання поширення кору, на виконання наказу МОЗ України від 16 грудня 2011 року № 367-Адм "Про створення оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні", листів МОЗ України від 16 січня 2012 року № 05.02/35 та Держсанепідслужби України від 28 грудня 2011 року № 01.03-3137-1 видано спільні накази управлінь охорони здоров`я ОДА та обласних СЕС щодо здійснення заходів з профілактики кору. Питання знаходиться на контролі Держсанепідслужби України.

У МОЗ також зазначають, що посилено контроль за проведенням планових щеплень проти кору віковим групам, згідно із Календарем профілактичних щеплень, та за проведенням протиепідемічних заходів.

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