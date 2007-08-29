Гіпноз замість наркозу

Американськими фахівцями не раз проводилися дослідження гіпнозу як засобу додаткової анестезії під час хірургічних маніпуляцій і операцій. Використання навіювання не тільки дозволяє скоротити час лікування, але й економить чимало коштів. Учені підрахували, що вартість операції знижується в середньому більш ніж удвічі.

Під час дослідження, в якому брало участь 200 пацієнток з раком молочної залози, половині з них за годину до операції був проведений сеанс гіпнозу впродовж п`ятнадцяти хвилин, а в інших упродовж того ж часу була бесіда з психологом. Жінки з групи, в якій проводилися сеанси гіпнозу, не тільки потребували меншої кількості анестезії, у них також було менше хворобливих відчуттів.

Експерименти показали, що гіпноз знижує активність у чутливих зонах кори головного мозку, поясній звивині і в зоровій ділянці кори головного мозку. За рахунок цього блокується частина больових сигналів, що надходять у вищі центри головного мозку і досягається ефект анестезії.

Незважаючи на те, що ще понад 150 років тому в Індії гіпноз використовувався для зниження болю під час ампутацій, до його використання для цих цілей фахівці все ще ставляться насторожено.

Незважаючи на це, американські фахівці продовжують проводити дослідження. В експерименті Бостона лікарі стежили за станом і поведінкою понад 200 пацієнтів під час операцій на судинах.

Усіх хворих підготували до операції і дали їм можливість самостійно дозувати знеболююче. При цьому їх розділили на три групи, і з першою групою додатково не займалися. З пацієнтами другої групи розмовляв медпрацівник, в завдання якого входило заспокоювати і підбадьорювати людину перед операцією. У третій групі пацієнтів навчали методикам самогіпнозу і розслаблення.

Результати в останній групі виявилися найбільш вражаючими. Пацієнти відчували менше болю, хоч і витрачали вдвічі менше ліків. Крім того, на підготовку до операції у них пішло значно менше часу. Виявилося також, що середня вартість операції під гіпнозом була близько 300 доларів, тоді як стандартна операція обходилася в 638 доларів.

Доктор Ланг, що розповіла про результати дослідження на щорічній конференції Американської психологічної асоціації, наголосила, що гіпноз в операційній цілком застосовний, ефективний і економічний.

Завдяки особливому стану свідомості пацієнт легше переносить операцію, що особливо важливе, якщо з медичних причин наркоз йому протипоказаний.

В Україні лікування гіпнозом з`явиться нескоро. У нас такі сеанси караються строком до 4 років або крупним штрафом.

http://www.lenta.co.il