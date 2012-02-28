Аварія на водоводі в Євпаторії - НП державного рівня

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА кваліфікував як надзвичайну подію державного значення аварію на магістральному водоводі в Євпаторії, де велика частина населення 120-тисячного міста четверту добу сидить без води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам у Криму, відвідавши місце аварії.

«Це надзвичайна подія не місцевого, а державного рівня», - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, НП держзначення визнаються пригоди, в яких постраждали більше 50 тисяч осіб.

«Ми оперативно ухвалюватимемо рішення, щоб зняти проблему, яка є сьогодні у місцевої влади», - заявив міністр.

Євпаторія раніше кваліфікувала як надзвичайну ситуацію місцевого значення аварію на магістральному водоводі, що сталася 25 лютого.

Причина поривів - люті морози в Криму в першій декаді лютого.

Аварійні бригади і техніка працюють цілодобово.

Влада організувала 26 лютого підвезення води автоцистернами в мікрорайони міста. Також воду можна набрати в спецкранах на перших поверхах або в підвалах деяких будинків.

За інформацією штабу цивільного захисту Євпаторії, у зв`язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт подачу води в місто буде повністю припинено орієнтовно на три дні - з 29 лютого по 2 березня.