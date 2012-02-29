У Києві сьогодні презентують Благодійні збори «Дерево життя»

Сьогодні в Києві за ініціативи Національного інституту раку, Фонду допомоги онкохворим дітям «Краб» і за підтримці Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» відбудеться презентація нового проекту - Благодійні збори «Дерево життя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду «Розвиток України», мета проекту - підтримка відділення дитячої онкології Національного інституту раку.

«Благодійні збори «Дерево життя» - це ініціатива, яка ставить свою за мету об`єднати благодійників: політиків, бізнесменів, експертів, спортсменів, представників культури і мистецтва, готових брати участь у розв’язанні актуальних проблем маленьких пацієнтів, які приїжджають у відділення з усієї країни," - відзначили у Фонді Р.Ахметова.

Щороку члени зборів братимуть участь у розв’язанні одного з насущних питань. «Завдання, яке ставлять перед собою Благодійні збори у 2012 році – збір коштів на придбання сучасних модульних ендопротезів (вартість одного - від 200 до 400 тис. грн.), які в усьому світі є альтернативою ампутаціям кінцівок», - відзначають у Фонді Р.Ахметова.

За словами директора Національного інституту раку Ігоря ЩЕПОТІНА, в усьому світі питання допомоги онкохворим дітям розв`язуються спільно - державою і суспільством. «Онкологія - одна з небагатьох медичних галузей, яка в Україні фінансується окремими державними програмами. Але всі вони разом узяті не покривають усіх потреб онкохворих. На даний час не прийнято нову держпрограму (2011-2016 роки). І фінансування дитячої онкології не перевищує 50% потреби. У даний момент за державні кошти повністю забезпечуються ліками лише близько 50% хворих. А частка забезпечення лікувальним і діагностичним обладнанням ще нижча - лише 10%», - підкреслив І.ЩЕПОТІН.

При цьому, за словами лікаря, за темпами розповсюдження раку Україна посідає в Європі сумне друге місце. «З року у рік рак «молодшає» - щороку в Україні фіксують 11-12 випадків онкозахворювань на 100 тис. дітей і підлітків віком до 18 років, а за показниками смертності від злоякісних новоутворень дітей Україна обіймає 5-те місце в Європі. При цьому онкопатології у дітей значно легше піддаються лікуванню. 7 з 10 дітей, які страждають на онкологічні захворювання, можна вилікувати», - відзначив І.ЩЕПОТІН.

Він також наголосив, що на порядку денному перших Благодійних зборів - збір коштів на придбання сучасних модульних ендопротезів як альтернативу ампутації кінцівок у дітей. «Щорічно у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку виконується близько 25 операцій, які зберігають кінцівку. Коштів (1 млн. грн.), що виділяються з бюджету, достатньо для придбання 7 сучасних ендопротезів на рік. Ні за кількістю, ні за комплектацією цього недостатньо для того, щоб повноцінно розв`язати проблему для всіх дітей, які потребують ендопротезування. Решта дітей одержує вітчизняні ендопротези, які значно поступаються у якістю, з високими ризиками розвитку ускладнень і втрати кінцівки», - сказав І.ЩЕПОТІН.

У Фонді Р.Ахметова також повідомили, що у церемонії презентації «Дерева життя» візьмуть участь представники соціально відповідального бізнесу, політики, представники добродійних, волонтерських і громадських організацій. До проекту вже підключилися і публічні люди - всесвітньо відомий скрипаль Василь ПОПАДЮК (що висловив готовність представляти збори у канадській діаспорі), Катерина СЕРЕБРЯНСЬКА, Анжеліка РУДНИЦЬКА, ГАЙТАНА, художник Нікас САФРОНОВ та інші відомі люди. Захід відбудеться о 19.00 в Національній філармонії України.