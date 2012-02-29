Президентові на підпис відправили неузгоджений "тютюновий" закон?

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 24 лютого 2012 р. підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів" (№5164).

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Цей закон було прийнято в цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п`ять місяців, через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, які давали нові визначення щодо реклами та спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.

Комітет із питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення роботи Верховної Ради України офіційно запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні. Відповідного листа від імені голови комітету Володимира МАКЕЄНКА (фракція Партії регіонів) було відправлено спікеру парламенту в жовтні 2011 р.

За переголосування також неодноразово виступала перший заступник голови профільного Комітету ВР зі свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів). Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало й Головне юридичне управління Верховної Ради України.

Як зазначає сайт ТСН, депутати впевнені: текст закону, підписаний В.ЛИТВИНИМ, містить заборони, які не були підтримані депутатами. Зокрема, заборону розміщувати інформацію про тютюнові вироби в ліцензійних точках продажу.

Зазначається, що під час голосування депутати не підтримали повну заборону на поширення інформації про сигарети. «На жаль, це не стовідсоткова заборона всіх форм реклами тютюну. Під час голосування не вистачило голосів, щоб заборонити рекламу сигарет у пунктах їх продажу», - заявила після ухвалення закону голова департаменту адвокатування Коаліції громадських організацій та ініціатив "За вільну від тютюнового диму Україну" Ганна ГОПКО.

Раніше проти такої заборони виступали зокрема представники малого бізнесу, які заявляли, що ця заборона не зменшить куріння, але вдарить по приватних підприємцях. Також, на їхню думку, ця заборона порушить права споживача на інформацію й допоможе контрабандистам сигарет із сусідніх країн в Україну.

Нагадаємо, 9 листопада 2011 року прес-служба ВР повідомила, що В.ЛИТВИН відклав підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» до усунення неузгодженостей у тексті документа.

