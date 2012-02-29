Необхідно поновити лікування на Кубі українських дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з поданням про підтримку українсько-кубинської програми "Діти Чорнобиля".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі омбудсмана.

Н.КАРПАЧОВА зазначила, що ця програма не має аналогів у світі. Зокрема, з 1991 року Куба надала безкоштовну високоефективну медичну допомогу понад 23 тисячам українських дітей, у тому числі проведено 139 хірургічних операцій, серед яких 14 складних операцій на серці, 18 – ортопедичного характеру, а також 38 офтальмологічних, пластичних (післяопікових) опеpацiй, в тому числі пересадки нирок. Вилікувано понад 8 тис. дітей із діагнозом гіперплазія щитовидної залози. 11 важкохворих кардіологічних пацієнтів після проведених операцій в кардіологічному відділені дитячої лікарні "William Soler" повернені до звичайного життя. Унікальні ортопедичні операції допомогли зберегти спроможність рухатись усім прооперованим дітям. Отримали лікування 136 онкохворих дітей.

У ході цієї програми на лікування чорнобильських дітей, в першу чергу дітей-сиріт, Кубою було витрачено понад 350 млн. доларів США.

В той же час в умовах глобальної фінансово-економічної кризи, з грудня 2011 року українсько-кубинська угода про лікування та оздоровлення українських дітей в Республіці Куба припинена.

Н.КАРПАЧОВА зазначила, що зберегти цю програму можливо за умови зустрічних гуманітарних ініціатив з боку України. При цьому омбудсман як позитив відзначила важливість доручення Президента уряду про виділення гуманітарної допомоги Кубі у розмірі 10 млн. грн.

За словами омбудсмана, враховуючи велику кількість українських дітей, які потребують лікування у зв`язку із захворюваннями, котрі лікуються виключно на Кубі, вирішувати це питання треба невідкладно.