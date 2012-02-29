Приватним ветеринарам дозволили використовувати кетамін

Уряд дозволив приватним ветеринарним клінікам використовувати кетамін до законодавчого врегулювання питання використання цього препарату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Уряд дозволив використовувати кетамін до прийняття закону», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Раніше міністр повідомив, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ ветував законопроект №9021 "Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 5 січня 2011 року включив кетамін у перелік психотропних речовин, оборот яких обмежується.

24 січня Асоціація фахівців ветеринарної медицини України звернулася з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням дозволити застосування кетаміну у ветеринарній практиці.

2 березня Кабмін прийняв рішення про відтермінування обмеження на використання кетаміну для ветеринарної медицини.

Зокрема, для фізичних осіб-підприємців, які займаються ветеринарною медициною, обмеження на використання кетаміну було відтерміновано на шість місяців, а для юридичних осіб – на три місяці.

Законопроектом №9021 "Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" пропонувалося дозволити фізичним особам – підприємцям, які вже мають ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, також одержати ліцензію на зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.