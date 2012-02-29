Україна хоче створити з Кубою медцентр з виробництва препаратів для лікування раку

Україна зацікавлена у створенні спільного з Кубою медичного центру, що спеціалізуватиметься на виробництві препаратів для лікування онкологічних і хронічних захворювань.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі із заступником голови Ради міністрів Куби Маріно МУРІЛЬО сьогодні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми б хотіли приділити увагу цій роботі», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, сьогодні до участі в реалізації цього проекту готові долучитися найкращі сили Національної академії наук України та Національна академія медичних наук.

В.ЯНУКОВИЧ звернув окрему увагу на готовність представників бізнесу інвестувати кошти у створення такого медичного центру. Як зазначив глава держави, якщо в Україні буде побудовано центр з виробництва імунних препаратів, його продукцію можна було б постачати, крім внутрішнього ринку, в тому числі на ринки третіх країн.

Він наголосив, що Україна в цілому зацікавлена у подальшому розвитку співробітництва з Кубою в медичній сфері, налагодженні активної взаємодії у фармацевтичній промисловості тощо.