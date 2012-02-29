Фонд Ахметова придбав новий будинок для дитбудинку сімейного типу в Кривому Розі

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» придбав новий будинок для дитбудинку сімейного типу в Кривому Розі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, 28 лютого відбулася урочиста передача комфортабельного будинку для сім`ї СОКОЛЕНКІВ, в якій виховуються 8 неповнолітніх дітей, 6 з яких – прийомні.

«Просторий 6-кімнатний будинок - загальною площею 181,8 кв. м з прибудинковою ділянкою 13 соток - було придбано для сім`ї на кошти фонду «Розвиток України» у рамках реалізації спільного проекту з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією «Родина для дитини», - повідомили у фонді.

За словами директора фонду Анатолія ЗАБОЛОТНОГО, «Розвиток України» допомогло придбати і обладнати житло 15 прийомнім сім`ям, в яких всього виховується 98 дітей, в Дніпропетровській області.

«Минулого тижня ми передавали новий будинок для дитячого будинку сімейного типу сім`ї ШЕСТУХА у Павлограді. Сьогодні у нас ще одна радісна подія: ми відкриваємо ще один ДБСТ у Дніпропетровській області», - підкреслив А.ЗАБОЛОТНИЙ.