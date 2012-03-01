Вакцина проти туберкульозу є у всіх регіонах України

Вакцина проти туберкульозу – БЦЖ - є у всіх регіонах України.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров’я України, після закінчення лабораторного контролю якості МОЗ України поставлено 800 тис. доз вакцини БЦЖ російського виробництва у всі регіони України для проведення щеплень проти туберкульозу як у пологових будинках, так і у поліклініках.

«Це становить майже половину річної потреби у цій вакцині, що у свою чергу, дає можливість здійснювати щеплення всім новонародженим та дітям 7 років, згідно Календаря профілактичних щеплень. Також зможуть отримати вакцинацію проти туберкульозу діти, які свого часу її не отримали,» - підкреслюють у відомстві.

У МОЗ інформують, що згідно з укладеними у 2011 році договорами очікуються найближчим часом поставки вакцин, а саме: вакцини проти кашлюку, дифтерії, правцю (АКДП) у кількості 740 тис. доз та вакцини проти гепатиту В у кількості 650 тис. доз.