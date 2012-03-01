ВООЗ оцінить національну програму імунізації в Україні

Всесвітня організація охорони здоров’я оцінить національну програму імунізації в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, в Україні розпочала роботу місія Європейського регіонального бюро ВООЗ з питань оцінки національної програми імунізації в Україні

Робота місії триватиме до 3 березня. У ході робочого візиту представники делегації відвідають Київську, Харківську, Одеську та Львівську області, після чого будуть підведені відповідні підсумки.

У Міністерстві охорони здоров`я також поінформували, що за участі представників МОЗ, Державної санепідслужби України, ВООЗ, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та інших відбулася робоча нарада, на якій обговорювалися питання, пов`язані з проведенням оцінки національної програми імунізації в Україні.

Під час наради перший заступник міністра охорони здоров`я Раїса МОЇСЕЄНКО подякувала ВООЗ та ЮНІСЕФ за постійну підтримку в питаннях імунопрофілактики населення України. «Ми чекаємо на рекомендації стосовно проведення імунопрофілактики в Україні, особливо щодо питань вакцинації проти кору для впровадження їх у практику", - зазначила Р.МОЇСЕЄНКО.