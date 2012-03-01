Найстарішій жінці України - 115 років

Найстарішою жінкою України офіційно визнано 115-річну жительку Прикарпаття Катерину КОЗАК.

Як повідомили УНІАН у Тлумацькій райдержадміністрації, 29 лютого в селі Хотимир Тлумацького району у зв’язку із встановленням рекорду України представник національного проекту «Книга рекордів України» офіційно вручив диплом найстаршій жінці України 115-річній Катерині Іванівні КОЗАК. На врученні були присутні голова Тлумацької райдержадміністрації Василь СЕНІВ, голова Хотимирської сільської ради Дмитро КАПУЛЯК, представники органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації та родичі.

Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального визнання.

Вік К.КОЗАК підтверджують записи у господарських та церковних книгах, а також її паспорт. За рішенням Тлумацької районної ради, нині щомісяця з місцевого бюджету вона отримує надбавку 500 грн.

Раніше такий титул належав 111-річному Петру Лизану з Тернопільської області.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого, коли К.КОЗАК виповнилося 115 років, її привітав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. Він передав жінці велику пухову хустку.

К.КОЗАК до виходу на пенсію працювала в місцевому колгоспі «Прапор комунізму», не була заміжня і не має власних дітей. За своє життя жінка пережила часи Австро-Угорської імперії, Західноукраїнської Республіки, другої Речі Посполитої, Радянського Союзу, пам`ятає Першу і Другу Світові війни. Освіти немає, у школі не навчалася. Виховала дві племінниці.

Довідка УНІАН. За інформацією Івано-Франківської обласної держадміністрації, у 2012 році 57-ми мешканцям Прикарпаття виповниться 100, 105 та 110 років.