Клонувати людину можна за $200 тисяч

Багаторічні досліди в сфері генетики показують, що клонувати людину легше, ніж вівцю, свиню і навіть мишу. Американський фахівець з репродуктивних технологій Панайотіс Завос заявив, що вже в найближчому майбутньому готовий приступити до клонування людини, і оголосив приблизні розцінки на процедуру.

Охочі створити свій клон мають заплатити близько $200 тисяч, з яких 40 будуть відраховані сурогатній матері. Як відзначають експерти, Завос справді має всі технічні засоби на відміну від багатьох "фахівців", які раніше заявляли про створення клону людини. За словами представника Ноттингемського центру допоміжних репродуктивних технологій Саймона Фішела, на відміну від усіх, хто раніше говорив про клонування людини, дійсно можна назвати компетентним ученим. При цьому колеги медика вважають, що за свої досліди з клонування він має сидіти у в`язниці.

Завос займається своїми експериментами на Близькому Сході, тому що в США і Європі клонування заборонене. Свою діяльність він називає абсолютно легальною і відзначає: "Я займаюся цим, тому що хочу допомогти людям. Якщо людина не може мати дитини, і я можу це виправити, я займуся цим".

Тим часом учені обговорюють як технічну, так і моральну сторону клонування. Доктор Патрік Діксон, фахівець в області генетичної інженерії назвав новину про клонування "абсолютно неминучою", але підкреслив, що з моральної точки зору експерименти вельми суперечливі, оскільки до появи повністю здорового клона доведеться убити безліч його попередників, що народилися з відхиленнями.

"У світі йде гонка між ученими, які стоять поза рамками офіційних досліджень, і які створюють клонів людини. Ними рухає жадання слави, грошей і спотворені вірування", – вважає Діксон.

Досліди з клонуванням не перестають проводити на тварин. До теперішнього часу клоновано п`ять різних ссавців, і у всіх у них є проблеми зі здоров`ям. У цілому загальний результат невисокий, у деяких новонароджених високий рівень смертності.

Утім, наприкінці минулого року сенат Австралії зняв заборону на клонування людських ембріонів для отримання стволових клітин, визнавши, що очікувана користь превалює над моральними сумнівами.

Йдеться про терапевтичне клонування, під яким мається на увазі витягання ядра з незаплідненої жіночої яйцеклітини і заміщення його ДНК соматичної клітки іншого людського організму. З ембріона, що розвивається в лабораторних умовах, витягується культура стволових клітин, які можуть бути використані для замісної терапії, відновлення загублених функцій різних органів.

Дослідники сподіваються, що використання стволових клітин дозволить добитися повного лікування таких невиліковних на сьогоднішній день захворювань, як хвороби Альцгеймера і Паркінсона, а також добитися успіху при ураженнях спинного мозку, діабеті і артриті.

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