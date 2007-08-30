Мешканці Чернігова захворіли на сальмонельоз

У Чернігові п`ятеро людей, в тому числі дитина, захворіли на сальмонельоз, передає РБК-Україна.

Як повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій, вчора до МНС надійшло повідомлення, що протягом 19-21 серпня до інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 11 людей, з яких у 5 людей (з них 1 дитина) 29 серпня лабораторно підтверджено сальмонельоз.

Попередня причина захворювання - вживання неякісних продуктів харчування на весіллі, що відбулося 18 серпня у чернігівському кафе "Прохолода". Всього на весіллі перебувало 25 людей. Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості. Фахівцями Чернігівської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Чернігівській області.