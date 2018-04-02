У Києві відбулися Благодійні збори «Дерево життя»

У Києві відбулася презентація нового проекту - Доброчинних зборів «Дерево життя».

Як передає кореспондент УНІАН, мета проекту - підтримка відділення дитячої онкології Національного інституту раку.

Доброчинні збори організовані за ініціативою Національного інституту раку, Фонду допомоги онкохворим дітям «Краб» і за підтримки Доброчинного фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України».

«Біда - це коли вмирають діти, все інше в житті – неприємності... Дитяче відділення нашого інституту – пріоритетне. В екстремальних ситуаціях мобілізується все для порятунків дітей», - сказав директор Національного інституту раку Ігор ЩЕПОТІН, виступаючи на церемонії презентації «Дерева життя».

Він спростував думку, що інвестиції в лікування онкологічних дітей безперспективні. «Насправді це не так. Коли я починав працювати по онкології - близько 10% дітей виліковувалися, на сьогодні - до 60%. Тільки за 2010 рік в Україні виживання дітей збільшилося на 12%. Я глибоко переконаний, від нашої роботи, від допомоги залежатиме майбутнє наших громадян», - сказав І.ЩЕПОТІН.

Директор Інституту раку також підкреслив, що лікарі-онкологи ще кілька років тому почувалися «дуже самотніми» в боротьбі з раком. «За останні роки ситуація змінилася. Величезну роботу виконують волонтери, благодійники. І це допомогло нам концентруватися тільки на наданні медичних послуг на лікуванні дітей. Я глибоко переконаний, що той прогрес, який спостерігається в дитячій онкології, може бути віднесений і на рахунок тих благодійників, котрі нам допомагали», - сказав І.ЩЕПОТІН.

За словами директора фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України» Анатолія ЗАБОЛОТНОГО, фонд охоче підтримав ініціативу щодо створення добродчинних зборів. «До нас щодня звертаються люди за допомогою – тут і зараз. Це й маленькі пацієнти, і їхні батьки... Багато благодійників допомагають, але якщо об`єднатися, ми зможемо робити ще більше. Ми готові співробітничати з усіма політиками, громадськістю, лікарями, просто з небайдужими людьми. Я процитую Ріната АХМЕТОВА. Коли ми починали проект «Рак виліковний» більше трьох років тому, Рінат Леонідович розповідав, що весь час запитував онкологів: «Рак - вирок чи ні?» і весь час одержував одну відповідь - «ні». Відповідно, сказав він, «моє завдання, щоб рак був переможений», - зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Віце-прем`єр-міністр – міністр охорони здоров`я Україна Раїса БОГАТИРЬОВА підкреслила, що причетність до доброчинних зборів «Дерево життя» фонду «Розвиток України» робить слова «Рак - не вирок» не просто девізом медиків, а й «путівкою для онкохворих дітей у майбутнє».

«Путівку вони одержують тому, що саме такі благодійники тут зібралися, саме такі люди причетні до цього проекту. І громадська організація «Краб», яку створили батьки онкохворих дітей, є запорукою того, що ніяка тінь сумніву з приводу цього проекту в суспільства не виникне», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

На порядку денному перших добродійних зборів - збір коштів на придбання сучасних модульних ендопротезів як альтернативи ампутації кінцівок у дітей.

Керівник громадської організації «Краб» Лариса ЛАВРЕНЮК зазначила, що «допомогти вижити дитині – це головне завдання, але ще одним завданням є підвищення якості життя дитини». «Іноді батькам за місяць потрібно зібрати непідйомну суму. Об`єднавшись, ми можемо вирішувати глобальні проблеми. Приміром, придбання комплектів інструментів для встановлення ендопротезів. Зараз в Україні тільки один такий комплект. Він переїздить з міста в місто, з клініки в клініку. Це спричиняє ускладнення, повторні операції. Вартість одного такого комплекта - один мільйон гривень. Ми ініціювали створення доброчинних зборів саме для того, щоб об`єднавшись, ми змогли вирішувати такі глобальні проблеми і ми віримо, що це вийде», - зазначила Л.ЛАВРЕНЮК.

На церемонії презентації були відмічені нагородами благодійники, друзі і партнери проекту, зокрема, всесвітньо відомий скрипаль Володимир ПОПАДЮК, співачки Гайтана і Руслана, художник Нікас САФРОНОВ, телеведуча Даша МАЛАХОВА та інші відомі люди.

Серед українських ЗМІ відзначили і нагородили інформаційне агентство УНІАН за підтримку інформаційної кампанії «Рак виліковний» і висвітлення проблем онкохворих дітей в Україні.Довідка УНІАН. Доброчинні збори «Дерево життя» - це ініціатива, яка ставить своєю метою об`єднати благодійників: політиків, бізнесменів, експертів, спортсменів, представників культури і мистецтва, готових брати участь у вирішенні актуальних проблем маленьких пацієнтів, що приїжджають у відділення з усієї країни. Щороку члени зборів братимуть участь у вирішенні одного з насущних питань. Завдання, яке ставлять перед собою Доброчинні збори в 2012 році, – збір коштів на придбання сучасних модульних ендопротезів (вартість одного - від 200 до 400 тис. грн.), які в всьому світі є альтернативою ампутаціям кінцівок.

Щороку у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку виконується близько 25 операцій, що зберігають кінцівку. Коштів, які виділяються з бюджету, - 1 млн. грн. - достатньо для придбання 7 сучасних ендопротезів на рік. Ні за кількістю, ні за комплектацією цього недостатньо для того, щоб повноцінно вирішити проблему для всіх дітей, які потребують ендопротезування. Решта дітей одержує вітчизняні ендопротези, що значно поступаються якістю, з високими ризиками розвитку ускладнень і втрати кінцівки.