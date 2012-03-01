В Україні стартував проект «Осередок здорового дозвілля»

Благодійна фундація «Відкриті серця України» започатковує новий суспільний проект «Осередок здорового дозвілля».

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор фонду «Відкриті серця України» Євген ПОЛТЕНКО.

За його словами, зараз більше третини українських школярів не можуть виконати нормативи на уроках фізкультури, а їхнє дозвілля не відповідає поняттю про здоровий спосіб життя.

Є.ПОЛТЕНКО повідомив, що метою проекту «Осередок здорового дозвілля» є створення загальнодоступних, комфортних і безпечних умов для занять фізкультурою і спортом для всіх верств населення України.

Проект передбачає встановлення у загальнодоступних місцях комплексів, що дозволятимуть одночасно та змістовно проводити своє дозвілля батькам та їхнім дітям, молоді та людям похилого віку.

Такі майданчики складатимуться з 4-х модулів, кожен з яких призначено для організації здорового дозвілля різних вікових груп. Це модуль «Здоров’я» - майданчик для занять вуличним фітнесом, модуль «Спорт» - майданчик для ігрових видів спорту, модуль «Дитина» - майданчик для дітей і модуль «Дозвілля» - зона для відпочинку, де можна поїсти, переглянути пресу, почитати книгу і взяти напрокат спортивний інвентар.

За словами Є.ПОЛТЕНКА, подібні комплекси покликані створити комфортні умови для фізичного і духовного вдосконалення, діалогу між поколіннями, адекватної соціалізації підлітків та загальнодоступного і змістовного відпочинку.

«Ми розіслали свої пропозиції щодо встановлення осередків здорового дозвілля у всі обласні центри України і тепер сподіваємось на плідну співпрацю з місцевою владою» - повідомив Є.ПОЛТЕНКО і наголосив, що цього року «Осередки здорового дозвілля» з’являться у трьох великих містах України.

Вартість одного майданчика становить від 200 до 500 тис. грн. Водночас, як зауважив Є.ПОЛТЕНКО, прибутки, які отримуватиме кожен такий об’єкт, спрямовуватимуться на підтримку й обслуговування самого цього об’єкта.

Ініціативу фонду «Відкриті серця України» підтримала всеукраїнська громадська організація «Стріт Воркаут Україна», член правління якої Володимир ЛОГВИНЕНКО повідомив, що у рамках проекту буде проведено Всеукраїнські змагання з вуличного воркауту у 25 містах України починаючи з квітня.

Під час прес-конференції було підписано договір про співпрацю між фондом «Відкриті серця України» та ВГО «Стріт Воркаут Україна».

*** Street Workout – це силовий вид спорту, який базується на підвищенні фізичної сили за допомогою власної ваги, тобто заняття на турніку, брусах, різних видах снарядів для спортивної гімнастики. Перші міжнародні змагання із Street Workout в Україні були проведені у 2011 році у Дніпропетровську.