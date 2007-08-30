Епідемія ожиріння в США наростає

Епідемія ожиріння в США продовжує наростати. Як наголошуються в черговій доповіді неурядової організації Trust for America`s Health, в порівнянні з минулим роком ситуація помітно погіршала на всій території країни.

Зараз частка дорослих жителів, страждаючих ожирінням, перевищує 25% в 19 американських штатах. У 2006 році така ситуація спостерігалася в 14, а в 2005 році - тільки в 9 штатах. Ще в 1991 році ні в одному з них число людей з ожирінням не перевищувало 20%, передають "Подробности".