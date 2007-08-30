В Україні вперше усиновлено ВІЛ-інфіковану дитину

Вперше в Україні в Донецьку молода сім`я усиновила ВІЛ-інфіковану дитину. Як повідомили в добродійному фонді "Пілігрим", батьками ВІЛ-інфікованого хлопчика є співробітники фонду Світлана і Євгеній. У них 11 місяців тому народилася дочка, тепер буде і 4-річний син.

У фонді акцентували, що раніше в Україні на дітей із статусом ВІЛ-позитивний оформлялося тільки опікунство. Цього разу прийомні батьки наполягли, що хочуть саме усиновити дитину. Урочисте усиновлення дитини пройде 30 серпня в дитячому будинку "Малятко" в Макіївці.

Також у фонді уточнили, що біологічна мати хлопчика нещодавно народила ще одну дитину, статус якої поки не визначений. Світлана і Євгеній планують найближчим часом усиновити і цього малюка, передає MIGnews.