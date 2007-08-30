В Україні курить кожен третій

Служба Gallup провела опит серед повнолітніх жителів декількох десятків держав на всіх континентах і з`ясувала, в яких країнах світу більше всього палять. В ході дослідження респонденти відповідали на питання: Чи палили Ви протягом останнього тижня? Виявилось, що найбільше число курців проживає на Кубі - 40% кубинців палили на момент проведення даного дослідження. У Росії, Білорусі, Кувейті, Чилі і Бангладеш палять 37% населення. В Естонії, Латвії, Азербайджані і Індонезії курців трохи менше - 36%. У Казахстані їх налічується 35%, в Литві - 34%, в Аргентині і Китаї - по 33%, в Україні і В`єтнамі - по 32%.

Експерти зазначають, що до числа країн, що найбільш палять, також входять Кіпр, Мавританія і Словаччина (по 31%), ЮАР і Бурунді (по 30%). А ось в США палять лише 24% американців - це рекордно низький рівень. Також низькі показники і в Нігерії - палять лише 6% опитаних. У числі держав, більшість жителів які, не схильні до цієї шкідливої звички, також входять Сальвадор і Гана (по 8% курців) і Афганістан з Ефіопією (по 9%), передають "Подробности".