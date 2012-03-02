Коли походження дитини визначать тільки суд?

Верховній Раді України на законодавчому рівні пропонується врегулювати питання щодо визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою (№ 10113).

Відповідний проект Закону «Про внесення зміни до статті 125 Сімейного кодексу України» зареєстрований у Верховній Раді народними депутатами від НУ-НС Юрієм КАРМАЗІНИМ та Катериною ЛУК’ЯНОВОЮ.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 125 Сімейного кодексу України положенням про встановлення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою, у випадку, коли один із батьків є іноземцем або особою без громадянства.

Зокрема, якщо мати дитини є громадянкою України, а батько дитини - громадянином іншої держави або особою без громадянства, то походження дитини від батька визначається лише за рішенням суду.