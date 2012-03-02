Встановлено рекорд України з перебування людини під снігом

Житель міста Коломия Івано-Франківської області Олексій ГУЦУЛЯК встановив рекорд України з перебування голої людини під снігом.

Як повідомляє газета «Коломийські вісті», сьогодні в місті Коломия встановили рекорд України в категорії «Людина, унікальні можливості» з перебування в снігу без одягу.

Коломиянин О.ГУЦУЛЯК пролежав у сніговій кучугурі 34 хвилини 4 секунди. Рекорд зафіксували члени експертної комісії, до складу якої увійшли представник національного проекту «Книга рекордів України», журналісти, підприємець та лікар швидкої медичної допомоги.

За даними видання, О.ГУЦУЛЯК уже 8 років загартовується і залучає до цієї справи своїх друзів. Саме вони і підштовхнули О.ГУЦУЛЯКА заявити про свої можливості на всю Україну.

Лікар застеріг, що непідготовлена людина, лежачи під снігом, може нашкодити своєму організму.

Після встановлення рекорду, спілкуючись з журналістами, О.ГУЦУЛЯК розповів, що ще рік готуватиметься до побиття світового рекорду, який належить японцю, — 45 хвилин перебування під снігом.