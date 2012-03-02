Черкаський дитячий санаторій «Пролісок» хочуть знищити?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив офіційний запит міністру охорони здоров’я Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ з вимогою розібратися у ситуації, що склалася навколо Черкаського обласного дитячого санаторію «Пролісок».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, днями до нього звернулися працівники санаторію та поінформували про те, що вже рік сюди не привозять на оздоровлення дітей і фактично заклад не працює.

За словами працівників, така ситуація склалася через неправомірні дії представників обласної влади спільно з керівництвом санаторію «Пролісок». Останнє аргументує таку ситуацію відсутністю лікарів, які б погодилися тут працювати. Натомість, є свідчення робітників закладу, які вказують на небажання керівництвом залучити до роботи новий медичний персонал.

За інформацією працівників санаторію, які вже рік без роботи, такі дії спрямовані на те, щоб санаторій перестав працювати взагалі.

Водночас, на думку М.ТОМЕНКА, очевидним є той факт, що політика обласної влади націлена на захоплення земель і приміщень санаторію «Пролісок».

Також, за його словами, показовими у цій ситуації стали дії не лише обласної влади, а й вищих інстанцій. Працівниками «Проліска» було надіслано безліч звернень, проте жодних кроків для вирішення проблем санаторію зроблено не було.

З огляду на це, М.ТОМЕНКО звернувся до Міністерства охорони здоров’я, щоб там підтвердили або спростували позицію міністерства стосовно можливого знищення Черкаського обласного дитячого санаторію «Пролісок».